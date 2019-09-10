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Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bir vatandaş tarafından ormanlık alanda bitkin ve kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.

10.09.2019 10:44
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bir vatandaş tarafından ormanlık alanda bitkin ve kanadı kırık halde bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.
Ovacık ilçesine bağlı Yaylagünü köyünde yaşayan Zafer Eroğlu, köyden ilçe merkezine geldiği sırada ormanlık alanda hareket etmekte güçlük çeken ve kanadı kırık bir kızıl şahin buldu.
Kızıl şahine su veren Eroğlu, daha sonra kuşu ilçedeki veteriner kliniğe getirdi.
Veteriner Hekim Gizem Şanlı tarafından ilk tedavisi yapılan kuşun, kanadında yara ve kırık olduğu belirlendi.
Yaralı şahinin, teslim edileceği Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınıp tedavisi sonrası doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Yaralı kızıl şahin tedavi altına alındı

Tunceli, Ovacık, Güncel

Kaynak: AA

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