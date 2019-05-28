Yaralı kızıl şahin tedaviye alındı

Edirne
'de yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında kanadından yara almış bir şahini fark eden vatandaş durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
Olay yerine gelen DKMP ekipleri sol kanadından yaralanan şahine ilk müdahaleyi burada yaptı.
Veteriner kontrolünde tedavisine devam edilen şahin, kafese konularak iyileşme süreci için DKMP Edirne Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
DKMP Edirne Şube Müdürü Cüneyt Emrah
Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadıdondurma köyünde yaşayan duyarlı bir vatandaşlın şahinin durumun görerek ekiplere haber verdiğini söyledi.
Kızıl şahinin avına manevra yaparken yaralanmış olabileceğini belirten Sert, tedavinin ardından doğaya bırakılacağını kaydetti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar
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Kaynak: AA