Yaralı kızıl şahin, tedaviye alındı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yaralı olarak bulunan kızıl şahin, tedaviye alındı.

Yılmaz Mahallesi'nde yaşayan Fuat Öztunç, dün öğle saatlerinde Gediz Nehri kenarında yaralı bir kızıl şahin olduğunu fark etti. Öztunç, yaralı kızıl şahini alıp, tedavisi için Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Belediye Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı tarafından yapılan ilk muayenede, yırtıcı bir tür olan kızıl şahinin kanadında kırık olduğu belirlendi. Tedavisi yapılan şahin, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Gerekli bakım ve tedavilerine burada devam edilecek yaralı şahinin sağlığına kavuşmasının ardından doğal ortamına bırakılmak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği yetkililerine teslim edileceği bildirildi.