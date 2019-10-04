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Yaralı Kızıl Şahin ve Kerkenez tedavi altına alındı

Van'ın Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin ve Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

04.10.2019 16:43Yaralı Kızıl Şahin ve Kerkenez tedavi altına alındı
Van'ın Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kızıl Şahin ve Kerkenez kuşu tedavi altına alındı.

Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan Kızıl Şahin ile Gevaş ilçesinde yaralı olarak bulunan Kerkenez kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan yaralı kuşların tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Gürpınar, Gevaş, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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