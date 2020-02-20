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Yaralı kızıl şahine zabıta sahip çıktı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kanadından yaralı halde bulunan kızıl şahini, zabıta ekipleri tedavi ettirdiı. Ekipler, daha sonra da kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parlak Şefliği'ne teslim etti.

20.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:42Yaralı kızıl şahine zabıta sahip çıktı

KONYA'nın ilçesinde kanadından yaralı halde bulunan kızıl şahini, zabıta ekipleri tedavi ettirdiı. Ekipler, daha sonra da kızıl şahini Doğa Koruma ve Milli Parlak Şefliği'ne teslim etti.

Konya-Seydişehir Karayolu Çavuş Mahallesi yakınlarındaki boş arazide, dün akşam, yaralı kızıl şahin olduğunu gören vatandaşlar, zabıtaya verdi. İhbar üzerine gelen zabıta ekipleri, yaralı şahini ilk olarak veterinere götürüp, tedavi ettirdi. Ardından da geniş kapsamlı tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parlak Şefliği'ne teslim etti.



Seydişehir, Zabıta, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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