26.06.2019 13:15
Haberler » Güncel » Haber

Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı

Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı

VAN'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.
Başkale ilçe merkezinde, aracın çapması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlük çeken köpeği görenler, durumu belediyeye bildirdi. Gelen belediye görevlileri, köpeği karton kutuya koyarak ekmek ve su verdi. Ardından, tedavisini yapılması için Van merkeze gönderdi.
Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar , ilçede hayvan bakım evi ve kilinik olmadığı için merkeze gönderdiklerini, sokak köpeklerine de sürekli yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.


- Van
Kaynak: DHA
Van , Başkale , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:25 Yıkılan binaların yerine yeni yapılan binaların çatıları yapılmaya başlandı
15:23 Hasan Kalaycı Anısına Tırmanacaklar
15:23 Yeraltı Tuz Şehri için düğmeye basıldı
15:23 Afganistan'da ilçe emniyet müdürüne bombalı saldırı
15:23 KONYA ABD, 'Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmedi
15:22 Malatya'da traktör şarampole devrildi: 3 yaralı
15:21 'Aracılar Kulübü' kazandırmaya hazır