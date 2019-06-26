26.06.2019 14:15
Haberler » Güncel » Haber

Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı

Yaralı köpeğe belediye ekibi sahip çıktı

VAN'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.

VAN'ın Başkale ilçesinde, belediye ekipleri, aracın çarpmasıyla yaralanan köpeğe sahip çıktı.
Başkale ilçe merkezinde, aracın çapması sonucu yaralanan ve yürümekte güçlük çeken köpeği görenler, durumu belediyeye bildirdi. Gelen belediye görevlileri, köpeği karton kutuya koyarak ekmek ve su verdi. Ardından, tedavisini yapılması için Van merkeze gönderdi.
Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar , ilçede hayvan bakım evi ve kilinik olmadığı için merkeze gönderdiklerini, sokak köpeklerine de sürekli yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.


- Van
Kaynak: DHA
Van , Başkale , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:02 Uzman ekip çantayı inceledi, onlar canlı yayın yaptı
15:02 Kaymakam Öztürk'e ziyaret
15:02 Selde hayatını kaybeden Helim Köse toprağa verildi
15:01 Hamantepe Şehitleri anılacak
15:01 DEAŞ'ın sözde emiri adliyeye sevk edildi
15:01 İSTANBUL - HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI (1)
15:01 Gülse Birsel'den "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" diyen Ali İhsan Yavuz'a teşekkür