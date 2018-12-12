Yaralı Köpeğe İnegöl Belediyesi Sahip Çıktı

İnegöl-Yenişehir karayolunda yaşanan olayda, sokak köpeği otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı köpek kazanın ardından yol kenarına çekilerek burada kendisine uzanacak bir yardım eli beklerken, yoldan geçen vatandaşlar kan izlerini görünce durumun farkına vararak İnegöl Belediyesi'ne bildirdi.

İhbar üzerine İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı köpeği alarak Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine götürdü. Yaralı köpek burada tedavi altına alınırken, arka bacağı ve kalçasının kırılmış olduğu tespit edildi. Yaralı köpek, Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde bulunan hayvan hastanesinde ameliyat edildi.