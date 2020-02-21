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Yaralı köpeğe Kırıkkale Belediyesi sahip çıktı

Kırıkkale'de yol kenarında yaralı halde bulunan köpek, Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

21.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:34Yaralı köpeğe Kırıkkale Belediyesi sahip çıktı
'de yol kenarında yaralı halde bulunan köpek, Kırıkkale Belediyesi Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı.
Vatandaşların sosyal medya aracılığıyla yardım istediği yaralı köpeğe, Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ulaşarak, barınağa götürdü.
Barınakta veteriner hekimlerince tedavi altına alınan köpeğin tedavisinin burada yapılacağı belirtildi.
Sosyal medyadan köpeğin tedavi edilmesini sağlayan vatandaş, Kırıkkale Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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