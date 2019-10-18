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Yaralı köpeğe Tuşba Belediyesi sahip çıktı

Van'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve yol kenarına terk edilen köpeğe Tuşba Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

18.10.2019 15:26Yaralı köpeğe Tuşba Belediyesi sahip çıktı
Van'da bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve yol kenarına terk edilen köpeğe Tuşba Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Bir vatandaşın, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki kavşakta yaralı bir köpek bulunduğu ihbarı üzerine Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vatandaş ile iletişim kuran ekipler, hemen bölgeye giderek yol kenarında kanlar içerisindeki köpek yavrusuna olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak sakinleştirildikten sonra Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınma Merkezine götürdü.

Burada veterinerler tarafından yarası temizlenerek sarılan yavru köpek, hijyenik ortamda gözetim altında tutuluyor. Yavru köpeğin yarasının tamamen iyileştikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi. - VAN

Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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