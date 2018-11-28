Yaralı Köpeği Öğrenciler Tedavi Ettirdi

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan köpeğin tedavisi için öğrenciler seferber oldu
Fatsa Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu öğrencileri okullarının önünde araç çarpması sonucu yaralanan bir köpeği veterinere götürerek duyarlılık örneği gösterdiler. Araba
çarpması sonucu yaralanan köpeği bir koliye koyarak şehir merkezinde bulunan veteriner kliniğine götüren öğrenciler, köpeğin tedavi olmasını sağladılar.
Öğrenciler, tedavi sonucunda köpeğin durumunun iyi olduğunu, ağrı kesici iğneler yapıldığını ifade ettiler. Kurtuluş Mahallesi sakinleri duyarlı öğrencileri tebrik ederken, öğrenciler de köpeği ücretsiz tedavi eden veteriner kliniğine teşekkür ettiler. - ORDU
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:01