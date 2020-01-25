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Yaralı köpeğin yavrularını sütle beslediler

Hakkari Belediyesi ekipleri, kış şartlarına maruz kalan sahipsiz sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bırakırken, kurt saldırısı sırasında ağır yaralanan bir köpeğin yavrularını ise sütle besledi.

25.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:21Yaralı köpeğin yavrularını sütle beslediler
Belediyesi ekipleri, kış şartlarına maruz kalan sahipsiz sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bırakırken, kurt saldırısı sırasında ağır yaralanan bir köpeğin yavrularını ise sütle besledi.

Soğuk kış günlerinde yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hakkari- kara yolunun iki ayrı noktasına sokak hayvanları için kuru mama bıraktı. Yanlarına gelen sokak hayvanlarını elleriyle besleyen veteriner ekipleri, anneleri kurt saldırısı sonucu ağır yarılanan bir köpeğin yavrularına ise süt içirdi.

Her zaman sokak hayvanlarına karşı duyarlılık göstererek hayvanları koruma altına aldıklarını ifade eden Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi, Hakkari'de çetin kış şartlarının çok ağır geçtiğini, ellerinde geldiği kadar sokak hayvanlarına yönelik beslenme çalışmalarını arttırdıklarını söyledi. Çiftçi, "Haftanın belirli saatlerinde olmakla beraber yağışın yoğun olduğu zamanlarda ise sokak hayvanlarına yönelik her gün beslenme çalışmaları yapıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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