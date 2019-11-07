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Yaralı köpek için seferber oldular

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü TEM Otoyolunda bir sürücünün çarpması sonucu yaralanan köpeği tedavi altına aldı.

07.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:22 Yaralı köpek için seferber oldular
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü TEM Otoyolunda bir sürücünün çarpması sonucu yaralanan köpeği tedavi altına aldı.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü sokakta yaşayan canlılara sahip çıkmaya devam ediyor. Tedaviye muhtaç sokak hayvanlarına müdahale eden ekipler, TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan köpeğin yardımına koştu. Sakarya mevkiinde meydana gelen kazayı hafif yaralarla atlatan köpek Veteriner hekim eşliğinde barınağa getirilerek tedavi altına alındı. Veteriner hekim yaptığı açıklamada tedavi sürecinin tamamlanması ile Hayvan Hakları Koruma Kanunu gereğince köpeğin doğal yaşam alanına bırakılacağını söyledi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, TEM Otoyolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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