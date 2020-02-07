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Yaralı köpek tedavi altına alındı

Körfez Tüpraş Kavşağı üstünde bir aracın çarpması sonrası yaralanan köpek, zabıta ekipleri tarafından alınarak tedavi edilmek üzere Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü.

07.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:22Yaralı köpek tedavi altına alındı
Kavşağı üstünde bir aracın çarpması sonrası yaralanan köpek, zabıta ekipleri tarafından alınarak tedavi edilmek üzere Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü.

Körfez Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, Körfez Tüpraş Kavşağı üzerinde bir aracın çarpması sonrası yol ortasında yatan yaralı sokak köpeğini önce güvenlik için kaldırım kenarına aldı. Yaralı köpek, Hayvan Bakım Merkezi ekiplerinin gelmesi ile birlikte tedavisi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı köpeğin tedavi sonrasında sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - KOCAELİ

Zabıta, Tüpraş, Körfez, Güncel

Kaynak: İHA

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