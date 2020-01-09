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Yaralı köpek, yoğun karda donmaktan kurtarıldı

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Değirmendere Mahallesinde, bir vatandaşın yoğun karda bulduğu bir ayağı olmayan yaralı köpek, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınarak hayvan bakımevine yerleştirildi.

09.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:40Yaralı köpek, yoğun karda donmaktan kurtarıldı
MERSİN (İHA) – 'in merkez Toroslar ilçesi Mahallesinde, bir vatandaşın yoğun karda bulduğu bir ayağı olmayan yaralı köpek, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınarak hayvan bakımevine yerleştirildi. Yaralı köpek, burada tedavi altına alındı.

Yoğun kar yağışının olduğu Değirmendere Mahallesinde yaşayan ve evinin yakınlarında bir ayağı olmayan yaralı bir çoban köpeği gören vatandaş, köpeği alarak bir gece ahırında besledi. Vatandaş, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesinin 444 2 153 No'lu Çağrı Merkezine ulaştı.

İhbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Yoğun kar yağışının olduğu bölgeye gitmek üzere yola çıkan Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine, karla kapanma ihtimali olan yolda güvenli bir şekilde ilerlemeleri için Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek oldu.

Köpek, 5 saat süren çalışması sonrasında kurtarıldı

Çoban köpeği, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonrasında kurtarıldı. Dizinin altından itibaren sağ bacağı olmayan köpek, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine getirildi. Bakımevi veterinerleri tarafından muayene edilen köpeğin tedavisine başlandı.

Bakımevinin ampute bölümünde misafir edilecek

Sağ bacağının yaklaşık 1 ay önce koptuğu belirtilen köpeğe ilk müdahaleyi yapan veteriner hekimler, bacağının olmadığı bölgede yer alan açık yaraları da tedavi altına aldı. Yaraları kapanmak üzere olan köpeğin tedavisinin süreceği ve Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ampute bölümünde misafir edileceği bildirildi. - MERSİN

Değirmendere, Mersin, Güncel

Kaynak: İHA

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