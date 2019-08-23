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Yaralı küçük balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

ISPARTA'da yaralı halde bulunan küçük balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

23.08.2019 14:53 Yaralı küçük balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
ISPARTA'da yaralı halde bulunan küçük balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Isparta'daki bir arazide yaralı halde bulan küçük balaban kuşunu görenler, durumu Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler tarafından tedaviye alınan kuş, veteriner hekim Hakan Dadak'ın yaptığı kontrollerden sonra İl Şube Müdürü Hasan Eryiğit ve Kovada Gölü Milli Parkı Şefi Mustafa Arıkoğlu tarafından doğaya bırakıldı.
Kurum yetkilileri, vatandaşların yaralı halde buldukları kuşları kurumlarına getirmesini istedi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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