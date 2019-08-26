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Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli

Yaralı kumruya miniklerden şefkat eliMALATYA - Malatya'da evlerinden içeri giren yaralı kumruyu gören minikler, şefkatli elleri ile yaralı güvercini tedavi ettiler.

26.08.2019 17:29
Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli
Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli
MALATYA - Malatya'da evlerinden içeri giren yaralı kumruyu gören minikler, şefkatli elleri ile yaralı güvercini tedavi ettiler.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde evlerinin balkonundan içeri giren yaralı kumruyu fark eden Ömer Fahrettin ve Eslem Yalman kardeşler, göğsünden yaralanmış kumruyu sahip çıktı. Evde buldukları yara merhem ile kumrunun yarasını tedavi eden kardeşlerin bu davranışları ailelerinden de tam not aldı.
Minikler yaralı güvercini bir yanda beslerken bir yandan da iyileştirerek kısa sürede doğaya bırakacaklarını söylediler.
Yaralı kumruya miniklerden şefkat eli

Malatya, Yerel

Kaynak: İHA

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