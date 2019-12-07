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Yaralı kurt cinsi köpek sedye ile taşındı

Hakkari'de ayağı kırılan kurt cinsi köpek, belediye ekipleri tarafından sedye ile kliniğe taşındı.

07.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:15Yaralı kurt cinsi köpek sedye ile taşındı
'de ayağı kırılan kurt cinsi köpek, belediye ekipleri tarafından sedye ile kliniğe taşındı.

Bayköy polis noktasında gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ayağı kırılan kurt cinsi bir köpeğe rastladı. Burada köpeğe ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra köpeği sedye ile taşıyarak, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Tekniker Fatih Çiftçi tarafından yapılan tedavi sonucunda köpeğin sağ ön ayağında kırık olduğu tespit edildi. Ayağı alçıya alınan köpek klinikte tedavi altına alınırken, belediye yetkilileri ise duyarlılıklarından dolayı Hakkarili vatandaşlara teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Hakkari, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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