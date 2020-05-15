Yaralı kuşa Mehmetçik yardım elini uzattı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Kışlasında yaralı halde bulunan güvercine Mehmetçik yardım elini uzattı.

Yaralı kuşa Mehmetçik yardım elini uzattı
15.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:05
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Kışlasında yaralı halde bulunan güvercine Mehmetçik yardım elini uzattı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan 106 Topçu Alay Kışlasında görevli askerler yaralı halde bir güvercin buldu. Yaralı güvercini alan askerler, durumu anlattığı komutanlarına yaralı kuşu teslim etti. Kışlada görevli astsubay tarafından teslim alınan güvercin, tedavi için Tarım İlçe Müdürlüğü veterinerine götürüldü. Yapılan müdahalede açık bir yarası tespit edilemeyen ve bitkin düştüğü belirlenen güvercin, müdahalenin ardından Gaziantep Kimsesiz Hayvanları Doğayı Koruma Derneği temsilciliğine teslim edildi. Bir süre burada bakılacak olan güvercinin doğaya salınmak üzere Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğü İslahiye Şefliğine teslim edileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel, Haber

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