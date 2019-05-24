Yaralı Kuşlar 40. Bölüm Fragmanı yayında! Levent, Meryem
'in Tekin'le ilgisinin olmadığını öğreniyor!
Tekin, Melis'i karşısına alıyor ve Meryem'in sandığı kadar basit birisi olmadığını anlatıyor. Cemil ise Tekin'in telefon konuşmasını dinliyor. Meryem'in Tekin'den nefret ettiğini duyan Cemil, durumu Levent'e anlatıyor. Tekin ve Meryem arasında sanıldığı gibi bir şey olmadığını öğrenen Levent adeta rahatlıyor. Levent, babasının eski bir dostu olan Rıfat'ı ziyaret ediyor. Levent'in ziyaretinin ardından neler olacak?
Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D
'de!
Başrollerinde, Gizem Arıkan, Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen, Ayşen İnci, Özgür Özberk
, Elif Erol, Utku Çorbacı ve Cemre Melis Çınar
'ın olduğu Yaralı Kuşlar Kanal D'de ekrana gelecek.
Hikayemiz, yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer'in, ablası bildiği Meryem'le hayata tutunma çabasını konu almaktadır.
Ancak Ömer'in öz babasıyla karşılaşması sonucu kartlar yeniden dağıtılacak hiç kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.
Yapım: Stellar Yapım
Yapımcı: İnci Gülen Oarr
Senaryo Danışmanı: Mehmet Uyar
Hikaye-Öykü: Meryem Temiz, Sinem Şengünü, Yasemin İnal Avcı
Senaryo: Bedirhan Toprak, Cavidan Balcı
, Elif Yılmaz
, Emek Fulya Tanrıkulu, Hazel Sevim Ünsal, Murat Özdemir
, Münevver Yıldız Yönetmen
: Cem Tabak
Kanal D
, Meryem
, TV
Kaynak: DailyMotion.com