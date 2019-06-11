Yaralı Kuşlar 47. Bölüm Fragmanı yayında! Meryem
ve Ömer kavuşuyor!
Melis, Ömer'i evden göndermeye kararlıdır. Hülya, konuşmaya çalışır ancak başaramaz. Melis bu durumu fırsat bilerek Hülya'yı iyice tahrik etmeye çalışır. Levent ise Ömer'i ablasının yanına götürür. Meryem'e güvenmeyen Levent, kendisini Meryem'in hırsız olduğuna inandırmaya çalışır. Bir diğer taraftan Rıfat, en kritik zamanda çıkar şirkete gelir. Rıfat'ın sürpriz ziyaretinin ardından olaylar nasıl gelişecek? Meryem'in suçsuz olduğu ortaya çıkacak mı?
Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle hafta içi her gün 15.4'te Kanal D
'de
Kaynak: DailyMotion.com
Meryem
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