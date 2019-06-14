Yaralı Kuşlar 50. Bölüm Fragmanı yayında! Meryem
, konağa geri dönecek mi?
Levent, Meryem'in suçsuz olduğunu öğrenir öğrenmez Meryem'den özür dilemeye dilemeye gider. Tekin ise Meryem'in paraya ihtiyacı olduğunu fırsat bilerek Meryem'e şirkette çalışması için teklifte bulunur. Ancak Meryem, bu teklifi kabul etmez. Levent'in özrünü kabul etmeyen genç kız oldukça kırılmıştır. Meryem, Ayşe'ye kendisinde konağa geri dönecek güç bulamadığını itiraf eder. Levent, Meryem'i konağa dönmesi için ikna edebilecek mi?
Yaralı Kuşlar yeni bölümüyle hafta içi her gün 15.45'te Kanal D
'de.
Başrollerinde, Gizem Arıkan, Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen, Ayşen İnci, Özgür Özberk
, Elif Erol, Utku Çorbacı ve Cemre Melis Çınar
'ın olduğu Yaralı Kuşlar Kanal D'de ekrana gelecek.
Hikayemiz, yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer'in, ablası bildiği Meryem'le hayata tutunma çabasını konu almaktadır.
Ancak Ömer'in öz babasıyla karşılaşması sonucu kartlar yeniden dağıtılacak hiç kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır.
Yapım: Stellar Yapım
Yapımcı: İnci Gülen Oarr
Senaryo Danışmanı: Mehmet Uyar
Hikaye-Öykü: Meryem Temiz, Sinem Şengünü, Yasemin İnal Avcı
Senaryo: Bedirhan Toprak, Cavidan Balcı
, Elif Yılmaz
, Emek Fulya Tanrıkulu, Hazel Sevim Ünsal, Murat Özdemir
, Münevver YıldızYönetmen
: Cem Tabak
Oyuncular: Gizem Arıkan (Meryem), Emre Mete Sönmez (Ömer-Efe), Ali Yasin Özegemen (Levent), Ayşen İnci (Ulviye), Özgür Özberk (Tekin), Elif Erol (Hülya), Utku Çorbacı (Bahadır), Cemre Melis Çınar (Melis), Emre Çaltılı (Cemil), Hasan Ballıktaş (Durmuş), Canan Karanlık (Neriman), Sezgin Irmak (Doğan), Tuğba Tutuğ (Ayşe), Emek Büyükçelik Uyar (Safiye), Nuray Erkol (Aysel), Ceren Yavuz (Aslı), Ozan Turan (Yaşar), Mert Ateş (Çıta), Erdem Eren Ayaz (Çamur),