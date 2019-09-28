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Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Van ve Çatak ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez ve Kulaklı Orman Baykuş'u tedavi altına alındı.

28.09.2019 12:06Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Van ve Çatak ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kerkenez ve Kulaklı Orman Baykuş'u tedavi altına alındı.

Van'da, duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı bulunan Kerkenez ve Çatak Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü çalışanları tarafından yaralı olarak bulunan Kulaklı Orman Baykuş'u, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan ve yetkililerden teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Çatak, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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