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Yaralı kuşları Büyükşehir Belediyesi tedavi etti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi veteriner hekimleri tarafından tedavi edilen, 1 adet şahin ile 1 adet doğan tedavilerinin tamamlanmasının ardından Musaözü bölgesinde özgürlüğe kanat çırptılar.

18.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:56Yaralı kuşları Büyükşehir Belediyesi tedavi etti

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı halde bulunan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine getirilen şahin ve doğan tedavileri tamamlanarak Eskişehir Hayvanat Bahçesi ve Doğa Koruma Ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Musaözü Göleti çevresinde özgürlüğe kanat çırptılar.

Kuşların çarpmaya bağlı travmalar sonucu eklem kayması, paraliz ve halsizlik sorunu yaşadığını belirten hayvanat bahçesi yetkilileri, tedavi süreçlerinin sonucunda hayvanların iyileştiğini belirttiler. Takviye gıdalar ile hayvanlardaki halsizliğin de giderildiğini belirten yetkililer, doğada yaralı bulunan vahşi hayvanların hayvanat bahçesinde en iyi şekilde misafir edildiklerinin altını çizdiler.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvanat Bahçesi, Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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