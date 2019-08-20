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Yaralı kuşları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tedavi etti

Eskişehir'de yaralı durumda bulunan ve Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi veterinerleri tarafından tedavi edilen, 1 adet kızıl şahin ile 1 adet kukumav kuşu özgürlüğe kanat çırptılar.

20.08.2019 15:19 Yaralı kuşları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tedavi etti

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaralı halde bulunan ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine getirilen kızıl şahin ve kukumav kuşu tedavileri tamamlanarak Eskişehir Hayvanat Bahçesi ve Doğa Koruma Ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Musaözü Göleti çevresinde özgürlüğe kanat çırptılar.

Kuşların çarpmaya bağlı travmalar sonucu eklem kayması, paraliz ve halsizlik sorunu yaşadığını belirten hayvanat bahçesi yetkilileri, yaklaşık 2 aylık tedavi süreçlerinin sonucunda hayvanların iyileştiğini belirttiler. Takviye gıdalar ile hayvanlardaki halsizliğin de giderildiğini belirten yetkililer, doğada yaralı bulunan vahşi hayvanların hayvanat bahçesinde en iyi şekilde misafir edildiklerinin altını çizdiler.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvanat Bahçesi, Eskişehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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