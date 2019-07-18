Haberler» Güncel» Haber

Yaralı leyleğe belediye sahip çıktı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaralı halde bulunan leyleğe belediye ekipleri sahip çıktı.

18.07.2019 17:26 Yaralı leyleğe belediye sahip çıktı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaralı halde bulunan leyleğe belediye ekipleri sahip çıktı.
İlçenin Karacaören Mahallesinde kanadından yaralanan leyleği gören vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi.
Belediye görevlileri leyleği bulunduğu yerden alarak tedavi ettirmek üzere Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine götürdü.
Mahalle sakini Nasuf Ağılgat, "Bu yuvada dört yavru vardı. Birisi daha önce düşerek öldü. Bu yavrunun da yerde çırpındığını ve çocukların oynadığını görünce hemen belediye ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar duyarsız kalmadılar." dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da duyarlı vatandaşa teşekkür ederek, "Leyleğin iyileşme sürecinde gerekli bakımlarını yapacağız. Yavru leylek tedavisinin ardından doğayla buluşacak. Amacımız, doğal yaşamı korumaktır." şeklinde konuştu.
Kaynak: AA
Karacaören, Kayseri, Bünyan, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:43   Özbekistan'da Okçuluk Federasyonunun yeni tesisleri açıldı
20:43   Japonya ve Venezuela'dan Erbil'deki saldırıya kınama
20:41   BEYOĞLU'NDA NOSTALJİK TRAMVAYIN ELEKTRİK KABLOSU KOPTU; SEFERLER DURDU
20:41   Beyoğlu'nda nostaljik tramvayın elektrik kablosu koptu; seferler durdu (2)
20:40   Bakan Akar ve Komutanlar Sınır Birliklerinde İnceleme ve Denetlemelerde Bulundu
20:40   "Türkiye'ye şu an için yaptırım düşünmüyorum"
20:40   "Lübnan'daki Filistinli mültecilerle ilgili sorunlar diyalogla çözülecek"