Haberler» Güncel» Haber

Yaralı leyleğe vatandaşlar sahip çıktı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, vatandaşların yaralı halde bulduğu leylek tedavi altına alındı.

02.08.2019 15:07 Yaralı leyleğe vatandaşlar sahip çıktı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, vatandaşların yaralı halde bulduğu leylek tedavi altına alındı.
Vatandaşlar tarafından arazide yaralı halde bulunan leylek, Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Merkez görevlileri, kanatlarından yaralı olduğu belirlenen leyleği tedaviye aldı.
Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, kanatlarından yaralı leyleğin avcılar tarafından vurulduğunu tespit ettiklerini belirtti.
Leyleği tam olarak sağlığına kavuşuncaya kadar merkezde tutacaklarını daha sonra doğaya salacaklarını ifade eden Avcı, "İlimiz ve çevresinde örnek bir tedavi merkezi olarak şu ana kadar birçok yabani hayvanı tedavi ederek, doğal ortamına saldık. Örneğin, akbaba, şahin, ebabil kuşları, güvercin ve kumru tedavi ederek, doğal ortamlarına bıraktık. Yaralı leyleği de tedavisi bitene kadar burada misafir edeceğiz." diye konuştu.

Gölpazarı, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:04   Konyaaltı Belediyesi Meclisinden önemli kararlar
18:04   Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
18:04   İsrail güçlerinden Kudüs'teki gösteriye müdahale
18:03   İki bacağını kaybeden gazi baba ocağına geldi
18:02   Amasya'da trafik kazası: 3 yaralı
18:00   MSB: ABD askeri yetkililer ile müşterek çalışmalar Ankara'da devam edecek
18:00   Vali Gündüzöz'den köy ziyaretleri