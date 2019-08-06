Yaralı leylek koruma altına alındı

Değirmenci Mahallesinde kanadından yaralı olduğu için uçamayan leyleği gören Gülsüm Atalay adlı vatandaş leyleği alarak Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ekiplerineteslim etti.

Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlıekipler tarafından kanadı kırık olan yaralı leylek veterinere götürülerek tedavi ettirildi.

Tedavisi yapılan yaralı leylek daha sonra Seydişehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafındanDoğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Başkan Tutal; ekiplerimiz yaralı leyleği alarak veterinere götürüp tedavisi yaptırmışlardır. Gerekli tedavisi yapılan leylek Beyşehir Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Bizim medeniyetimizde kuşlara verilen önem hiç bir medeniyette verilmemiştir. Kuş evleri yapılmıştır.Sadece kuş evleri ile kalmayıp, kuş köşkleri mimarimizde çığır aşmıştır.Asırlar önce yapılan kuş evlerde bu aziz milletin merhamet ve sevgisi ön plana çıkarılmıştır. Biz böyle bir ecdadın çocuklarıyız. Günümüzde de biz sokak hayvanlarımıza sahip çıkmak , onları korumak için barınaklar yapıyor, sokaklara yem ve su kapları bırakıyoruz."dedi.

Leyleğin tedavisinin ardından yeniden tabiatı bırakılacağı öğrenildi.