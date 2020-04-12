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Yaralı leylek tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

12.04.2020 18:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:28
Yaralı leylek tedavi altına alındı

Kahramanmaraş 'ın Andırın ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde bir evin bahçesinde uçamayan bir leylek olduğunu gören vatandaş durumu İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Söz konusu alana giden ekipler, yaralı leyleği alarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürdü.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeniköy Mahallesi, Kahramanmaraş, Andırın, Güncel
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