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Yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

DENİZLİ'de, kanadından yaralı olan ve uçamayan leylek, veteriner hekimlerce tedavi edilip doğaya bırakıldı.

23.08.2019 12:46 Yaralı leylek tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
DENİZLİ'de, kanadından yaralı olan ve uçamayan leylek, veteriner hekimlerce tedavi edilip doğaya bırakıldı.
Pamukkale'de, 17 Ağustos günü, hayvansever, tarlada sağ kanadından yaralı leylek buldu. Hayvanseverin haber vermesi üzerine olay yerine gelen belediye ekiplerince alınan yaralı leylek, tedavi edilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü. Leylek, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşturuldu. Yaklaşık 1 yaşında olduğu tespit edilen leyleğin ölçümlerini kayıt altına alan veterinerler, takibini sağlamak için ayağına halka taktı. Tedavisi tamamlanan leylek, doğaya salındı.



Pamukkale, Güncel

Kaynak: DHA

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