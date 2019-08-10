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Yaralı leylek tedaviye alındı

Konya'da, tarım işçileri tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

10.08.2019 11:30 Yaralı leylek tedaviye alındı
Konya'da, tarım işçileri tarafından yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yunak ilçesinde arazide tarım işçileri tarafından yaralı leylek bulunduğu haberinin verilmesi üzerine belirtilen adrese gitti.
Milli parklar ekipleri, yapılan incelemede kanadının kırık olduğu belirlenen leyleği tedavisinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü.
Yaralı leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Konya, Güncel

Kaynak: AA

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