Yaralı leylek tedaviye alındı
Konya'da yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
16.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:04
Konya 'da yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Ketenli Organize Sanayi Bölgesi'nde tarlada uçamayan bir leylek bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.
Adrese giden milli parklar görevlileri, leyleğin kanadından yaralı olduğunu belirledi.
Ekiplerce Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edilen leyleğin, tedavisini müteakip yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Ketenli Organize Sanayi Bölgesi'nde tarlada uçamayan bir leylek bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.
Adrese giden milli parklar görevlileri, leyleğin kanadından yaralı olduğunu belirledi.
Ekiplerce Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edilen leyleğin, tedavisini müteakip yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Doğa Koruma ve Milli Parklar, Organize Sanayi Bölgesi, Konya, Güncel
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