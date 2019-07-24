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Yaralı leylekleri öğrenciler tedavi ediyor

Sivas'ta İŞKUR tarafından düzenlenen Sosyal Çalışma Programı kapsamında öğrenciler doğada yaralanan leylekleri tedavi ediyor.

24.07.2019 15:43 Yaralı leylekleri öğrenciler tedavi ediyor
Sivas'ta İŞKUR tarafından düzenlenen Sosyal Çalışma Programı kapsamında öğrenciler doğada yaralanan leylekleri tedavi ediyor.
Türkiye İş Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine yönelik Sosyal Çalışma Programı kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde çalışan Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri, doğada yaralanan leyleklerin tedavilerini yapıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün imkanlarıyla tedavi edilen leylekler daha sonra doğal yaşamlarına salınıyor.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Sivas, İŞKUR, Güncel

Kaynak: AA

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