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Yaralı leylekleri öğrenciler tedavi ediyor

İŞKUR tarafından düzenlenen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kapsamında Veteriner Fakültesi öğrencileri, yaralı leylekleri tedavi ediyor.

24.07.2019 17:07 Yaralı leylekleri öğrenciler tedavi ediyor
İŞKUR tarafından düzenlenen Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kapsamında Veteriner Fakültesi öğrencileri, yaralı leylekleri tedavi ediyor.
Sivas'ta, İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Sosyal Çalışma Programı kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde çalışan, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri doğada yaralanan leyleklerin tedavilerini yapıyor. Yaralı leyleklerle yakından ilgilenen öğrenciler, tedavi süreçlerinin takibini yapıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün imkanlarıyla tedavi edilen leylekler, iyileştikten sonra doğaya bırakılıyor.



Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İŞKUR, Güncel

Kaynak: DHA

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