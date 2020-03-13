Yaralı martı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Yaralı martı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı Kanadından yaralandığı ihbarı üzerine Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan bir martı, uzun süren tedavi sürecinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.
13.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:52
Yaralı martı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
ANTALYA - Kanadından yaralandığı ihbarı üzerine Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan bir martı, uzun süren tedavi sürecinin ardından yeniden doğaya bırakıldı. Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ve Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir ay önce vatandaşların ihbarı üzerine yaralı bir martıyı alarak tedavi sürecine başladı. Yaklaşık 1 ay süren tedavinin ardından eski sağlığına kavuşan ve doğaya tekrar salınmasında engeli bulunmayan martı, bugün itibariyle yeniden doğal ortamında uçmaya başladı.Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı da yaşanan olaya ilişkin,, "Yaklaşık 1 ay önce bize getirilen martının tedavisini tamamladık. Kanatlarından yaralanmıştı, uçamıyordu. Şimdi eski sağlığına kavuştu. Doğadaki tüm canlılara Alanya Belediyesi olarak sahip çıkmak görevimiz" dedi.
ANTALYA - Kanadından yaralandığı ihbarı üzerine Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan bir martı, uzun süren tedavi sürecinin ardından yeniden doğaya bırakıldı. Alanya Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ve Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir ay önce vatandaşların ihbarı üzerine yaralı bir martıyı alarak tedavi sürecine başladı. Yaklaşık 1 ay süren tedavinin ardından eski sağlığına kavuşan ve doğaya tekrar salınmasında engeli bulunmayan martı, bugün itibariyle yeniden doğal ortamında uçmaya başladı.Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı da yaşanan olaya ilişkin,, "Yaklaşık 1 ay önce bize getirilen martının tedavisini tamamladık. Kanatlarından yaralanmıştı, uçamıyordu. Şimdi eski sağlığına kavuştu. Doğadaki tüm canlılara Alanya Belediyesi olarak sahip çıkmak görevimiz" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yaralı martı tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Etiketler : Alanya Belediyesi, Alanya, Genel
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