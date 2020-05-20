Yaralı martıyı kurtarmak için indiği derede mahsur kaldı

Yaralı martıyı kurtarmak için indiği derede mahsur kaldıBursa'da, uçamayan yaralı martıyı kurtarmak için indiği derede mahsur kalan Hüseyin Abdullah, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

20.05.2020 12:05 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:11
Yaralı martıyı kurtarmak için indiği derede mahsur kaldı
Bursa'da, uçamayan yaralı martıyı kurtarmak için indiği derede mahsur kalan Hüseyin Abdullah, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Kanal Boyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Abdullah, yolda yürüdüğü sırada yaralı bir martının derede çırpındığını fark etti. Abdullah, martının çırpınışlarına kayıtsız kalamayarak, dereye indi. Martıyı sudan çıkaran Abdullah, çevredeki vatandaşların yardımıyla martıyı dereden çıkardı. Ancak Abdullah, indiği dereden yukarı çıkamayınca bu sefer de kendisi mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Abdullah'ı mahsur kaldığı dereden çıkardı. Yaralı martı ise polis ekiplerince veterinere götürüldü.
'MARTIYI KURTARMAK İSTERKEN KENDİM MAHSUR KALDIM'
Martıyı kurtardığı anları anlatan Abdullah, "Ben yoldan geçiyordum. O esnada martının kanalda martının çırpındığını fark ettim. Hemen kanala atladım ve hayvanı çıkardım. Onu kurtarmak isterken kendim mahsur kaldım. Sonra polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla yukarı çıkabildim" dedi. Yaralı martıyı kurtarmak için indiği derede mahsur kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Osmangazi, İtfaiye, Bursa, Polis, Güncel, Haber

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