Yaralı motosiklet sürücüsüne 'yardım eli'Yerde yatan yaralı sürücünün elini tutarak ambulans beklediBariyerlere çarpan motosikletliyi güvenli bariyerler kurtardı
İSTANBUL - D-100 Karayolunda iddiaya göre sollama yapan motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak yaralandı. Kazaya karışan diğer sürücü, yerde yatan yaralı adamın elini tutarak ona destek oldu. Motosikletlinin çarptığı güvenli bariyerler sürücünün hayatını kurtardı. Ayağı kırılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza D-100 Karayolu Maltepe
Küçükyalı Mevkiinde dün saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. Emre Özen yönetimindeki motosiklet iddiaya göre yoldaki bir aracı solladığı sırada bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosikletli yerde yaralı halde yatarak ambulans bekledi. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü de, yerde yatan yaralı adamın elini uzun süre tutarak destek oldu. Motosiklet sürücüsünün ayak bileğinin kırıldığı kazada, bariyerlerin güvenli bariyer olması sürücünün hayatını kurtardı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri çevreyi kontrol altına alırken, araç sürücüsü kazanın nasıl yaşandığını polise anlattı. Yaralanan adam, ambulansa konularak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.
Polis, Motosiklet, 3. Sayfa
Kaynak: İHA