Yaralı olarak bulunan at tedavi altına alındı İtfaiye
ekiplerinin yardımıyla vinç ve kepçe kullanılarak kamyonete yüklenen yaralı at tedavi edilmek için hayvan barınağına götürüldü
KIRKLARELİ - Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde bitkin ve bakımsız halde bulunan at, itfaiye ekiplerini de yardımıyla vinç ve kepçeyle kamyonete yüklenerek tedavi altına alındı. Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesine bağlı Atatürk
mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralı halde bir atın bitkin halde yerde yattığını tespit etti. Yaralı halde bulunan at olay yerine çağrılan kepçe ve vinç yardımıyla bir kamyonete yüklendi.Kamyonete yüklenen at daha sonra belediye veteriner ekiplerince hayvan barınağına götürülerek burada tedavi altına alındı.
Kırklareli,Lüleburgaz,İtfaiye
14 Aralık 2018 Cuma 12:32