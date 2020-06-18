Yaralı olarak bulunan dağ ceylanı yavrusu koruma altına alındı

Siirt'in Eruh ilçesinin dağlık alanda yaralı halde bulunan dağ ceylanı yavrusu koruma altına alındı.

18.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:19
Siirt'in Eruh ilçesinin dağlık alanda yaralı halde bulunan dağ ceylanı yavrusu koruma altına alındı.
İlçeye bağlı dağlık alanda köylüler tarafından bulunan ceylan yavrusu, Eruh Orman İşletme Şefliği aracılığıyla Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, dağ ceylanı yavrusunun nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan türleri arasında olduğunu belirtti.
Ceylan yavrusunu, gözlem altına alınması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderdiklerini belirten Amcalar, "Dağ keçisi yavrusu Eruh ilçesi kırsalında duyarlı vatandaş tarafından yaralı halde bulundu. Teslim alınarak ilk tedavisi yapıldı." dedi.
Amcalar, keçi sütüyle besledikleri ceylan yavrusunun, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisinin ardından kendilerine teslim edileceğini ifade ederek "Biz de ceylan yavrusu bulunduğu bölgede doğal yaşam alanına bırakacağız." diye konuştu. Yaralı olarak bulunan dağ ceylanı yavrusu koruma altına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt, Eruh, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası Haber
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Avrupa’dan İsrail’e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Haber
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Buket Aydın’dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Haber
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Haberler››Güncel››Yaralı olarak bulunan dağ ceylanı yavrusu koruma altına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:24: Boruya sıkışan yavru güvercini itfaiyeciler kurtardı - Haber 15:23: Son Dakika: Sivas Valiliği'nden 'Aziz Vlas mezarı' açıklaması - Haber 15:23: FETÖ üyeliğinden yargılanan eski kaymakam vekiline hapis cezası - Haber 15:23: Pakistan'daki Türk okullarında online eğitimin ikinci dönemi başladı - Haber 15:23: PKK'lı teröristlerin yol yapan işçilere saldırısına Doğu ve Güneydoğu'dan tepki - Haber 15:12: Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası - Haberler 14:19: Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı - Haber 14:01: Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi - Magazin 13:52: AKOM'dan şiddetli yağış konusunda uyarı üstüne uyarı! Beş ilçeye özellikle dikkat çekildi - Haber 12:39: Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! - Haberler