Yaralı olarak bulunan yavru ceylan tedavi edildi Hatay
'da çiftçi Ahmet Bağlar
bulduğu yaralı ceylanı biberonla beslediYavru dağ ceylanı tedavisinin ardından sahibine teslim edildi
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı
ilçesinde çiftçiler tarafından yaralı halde bulunan yavru dağ ceylanı tedavisinin ardından sahibine teslim edildi. Çiftçi Ahmet Bağlar, Kuletepe Mahallesi'de sabah saatlerinde tarlaya giderken yol kenarında yaralı ve hareketsiz olarak yatan bir yavru ceylan gördüğünde hemen durduğunu belirterek, "Hava soğuktu içim elvermedi orada bırakmayı, eve getirdim. Hayvanı evde önce ısıttım ve daha sonra biberonla karnını doyurdum. Hemen yetkililere haber verdim onlar da almaya geldi" dedi.Yaralı ceylanı almak üzere Ahmet Bağlar'ın evine gelen Hatay Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü memurları ceylanı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Yaralı ceylan burada tedavi altına alındı.Ceylan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren MKÜ Veterinerlik Fakültesi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Zeki Deveci, bacaklarından yaralanan Urfa
dağ ceylanını tedavi ettiklerini söyledi.Tedavisi tamamlanan ceylan Hatay'da ceylan yetiştiriciliği yapan sahibine teslim edildi.
Reyhanlı,Bağlar,Hatay