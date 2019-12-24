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Yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı

Konya'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

24.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 24.12.2019 09:36 Yaralı peçeli baykuş tedaviye alındı
'da yaralı halde bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge'ye bağlı Konya Şubesi Müdürlüğü ekipleri, ilçesi Yenikent Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yaralı halde baykuş bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirtilen adrese gelen milli parklar görevlileri, yaralı hayvanı tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.
Yaralı baykuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karatay, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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