23.06.2019 12:29
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Yaralı peçeli baykuş yavrusu tedavi altına alındı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan peçeli baykuş yavrusu, tedavi altına alındı.

Kastamonu 'nun İnebolu ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan peçeli baykuş yavrusu, tedavi altına alındı.
İnebolu'nun Dikili köyünde vatandaşlar, yaralı buldukları baykuş yavrusunu veterinere götürdü.
Dünyada nesli tehlike altında olan peçeli baykuşun tedavisini üstlenen veteriner hekim Temel Özkan, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi.
Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye 'de nadir rastlanan peçeli baykuşun, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağını vurguladı.
Baykuşun, kanadı ve ayağından yaralı olduğunu anlatan Özkan, "Büyük ihtimalle bu hayvana saçma atılmış. Kanadında yaralar var, ayağında birtakım yaralar mevcut ve ayağının üzerine basamıyor." diye konuştu.
Özkan, peçeli baykuşun tahminen 10-11 aylık olduğunu söyledi.Yaralı peçeli baykuş yavrusu tedavi altına alındı
Kaynak: AA
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