Haberler » Güncel » Yaralı Pelikan kurtarıldı - Haber

Yaralı Pelikan kurtarıldı

Tekirdağ'da doğada yaralı halde bulunan yaralı pelikan tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salındı.

22.11.2019 12:01 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:06Yaralı Pelikan kurtarıldı
'da doğada yaralı halde bulunan yaralı pelikan tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salındı.

Duyarlı vatandaşlar tarafından ilçesi Gölet'inde yaralı Pelikan olduğuna dair yapılan ihbarlar Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralı Pelikan'ı kontrollü, bir şekilde alarak müdürlüğe getiri. Tedaviye alınan Pelikan'ın kanatlarında yara olduğu tespit edildi. Tedavisi tamamlanan Pelikan doğa ortamına geri salındı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Yazır, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:00 Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, İstanbul Havalimanı'nı gezdi
15:00 Finansal hizmetler güven endeksi Kasım'da arttı
14:59 Genç kadını 'Sen köpeksin' dediği için öldürmüş
14:58 Bitlis HUDER'den TBB'ne destek
14:58 Azerbaycan'da "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinliği
14:57 Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'in cinsel istismar sahnesiyle ilgili ilginç yorum: Diziyi izledim ama o sahneyi görmedim
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
14:20 Eşinin ölümünden sonra bunalıma giren adam, yakınlarına bir mesaj bırakıp 13. kattan boşluğa atladı
14:19 Dolandırıcılar Kara Cuma'yı fırsat biliyor! Uzmanlar vatandaşları uyardı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 15:01:26