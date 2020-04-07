Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yaralı pelikanı tilkinin elinden kurtardı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde hayvanları otlatan Erhan Sezer (52), dere kenarında yaralı halde bulduğu pelikanı alarak tedavi edilmesi için yetkililere teslim etti.

07.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:32
Yaralı pelikanı tilkinin elinden kurtardı
Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde hayvanları otlatan Erhan Sezer (52), dere kenarında yaralı halde bulduğu pelikanı alarak tedavi edilmesi için yetkililere teslim etti.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaklaşık 18 yıldır çobanlık yapan Sezer, Ayazma deresi kenarında hayvanlarını otlatırken tilkilerin başında nöbet tuttuğu pelikan gördü. Hayvanın yaralı olduğundan şüphelenen Sezer, pelikanın üzerine doğru gittiğinde uçamadığını fark etti. Yaralı pelikanı büyük bir plastik kasanın içine koyan Erhan Sezer, ilk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünün yolunu tuttu. Daha sonra Lapseki Orman İşletme Şefliğinin önüne gelen Sezer, yetkililere ulaşmaya çalıştı. Pelikanı alarak evine götüren Sezer, kısa bir süre hayvanı koruma altına aldı. Gelen telefon üzerine akşam saatlerinde yola çıkan Çanakkale Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tedavisinin yapılması için Sezer ailesinin evinden pelikanı aldı.

Konuya ilişkin İHA muhabirine acıkama yapan Erhan Sezer, "Ayazma deresinde koyunları yayarken gördüm. Başta ne olduğunu anlamadım. Sonra hayvanları kapatarak yanına gittim. Onun bir pelikan olduğunu anladım. 10 metre ilerisinde tilki başında bekliyordu. Ben bağırınca tilki gitti. Pelikanı yakaladım. Yetkililere teslim ettim" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, Lapseki, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yaralı pelikanı tilkinin elinden kurtardı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı Haberler
Koronavirüsün sona ermesi için halka oruç tutun ve dua edin çağrısı
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti Haberler
4 yaşındaki oğlunu boğan kadını, kardeşi ihbar etti
İngiltere’den virüse yakalanan Johnson’ın son durumu hakkında açıklama Haberler
İngiltere'den virüse yakalanan Johnson'ın son durumu hakkında açıklama
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu

Son Dakika Güncel Haberleri

13:27: Muhtar maaşını ihtiyaç sahiplerine bağışladı - Haber 13:26: Erzincan'da, sokak hayvanları unutulmadı - Haber 13:26: ESENLER'DE RÜZGARDA UÇAN ÇATI KARŞI APARTMANDAKİ DAİRENİN İÇİNE GİRDİ - Haber 13:26: Osmangazi'den küçük esnafa büyük destek - Haber 13:26: BURSA-Bisiklet sporcusu yarışlara evinde simülasyon ile hazırlanıyor - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler