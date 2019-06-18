18.06.2019 15:42
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Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Konya'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı.

Konya'da ormanlık alanda yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesindeki ormanlık alanda, Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kanadından yaralanmış halde bulunan puhu kuşu, Karatay Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.
Yaralı kuş, Karatay Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.
Veterinerlik Şube Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaralı puhu kuşunun tedavisinin ardından doğaya tekrar bırakılacağı belirtildi.
Kaynak: AA
tarım, hayvanat bahçesi, karatay, konya, Güncel

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