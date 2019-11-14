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Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Sivas'ta bir eve giren ve itfaiye ekiplerince yakalanan yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı.

14.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:27Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı
'ta bir eve giren ve itfaiye ekiplerince yakalanan yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı.

Seyrantepe Mahallesi'nde Özdem Tok'a ait evin balkonundan içeri puhu girdi.
Tok'un bilgi vermesi üzerine eve gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri puhu kuşunu yakaladı.
Sağ kanadı kırık olan kuş, Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kuşu yakalayan itfaiye eri Erhan Biter, ilk kez böyle büyük bir puhu kuşu gördüğünü söyledi.
Biter, kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağını belirtti.

Seyrantepe Mahallesi, Sivas Belediyesi, İtfaiye, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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