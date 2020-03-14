Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı
Amasya Belediyesi yaralı olarak bulunan puhu kuşunu rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldı.
14.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:17
Amasya Belediyesi yaralı olarak bulunan puhu kuşunu rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldı.
Amasya Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan puhu kuşu belediye rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Veteriner gözetiminde tedavisi devam eden kuş, iyileşme süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacak. - AMASYA
Amasya Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan puhu kuşu belediye rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Veteriner gözetiminde tedavisi devam eden kuş, iyileşme süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacak. - AMASYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Parklar Müdürlüğü, Amasya Belediyesi, Amasya, Yaşam
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