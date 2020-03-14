Menü
Haberler ›› Yaşam ››Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı - Haberler

Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Amasya Belediyesi yaralı olarak bulunan puhu kuşunu rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldı.

14.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:17
Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı
Amasya Belediyesi yaralı olarak bulunan puhu kuşunu rehabilitasyon merkezinde tedavi altına aldı.

Amasya Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan puhu kuşu belediye rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Veteriner gözetiminde tedavisi devam eden kuş, iyileşme süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacak. - AMASYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Milli Parklar Müdürlüğü, Amasya Belediyesi, Amasya, Yaşam

Paylaş

Manşet 

Haberler

Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Haberler
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü Haberler
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok Haberler
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi! Haberler
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı Haberler
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Haberler
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu Haberler
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu