Haberler » Güncel » Haber

Yaralı Puhu tedavi altına alındı

Van'ın Muradiye ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Puhu kuşu, tedavi altına alındı.

17.09.2019 16:19Yaralı Puhu tedavi altına alındı
Van'ın Muradiye ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Puhu kuşu, tedavi altına alındı.

Muradiye ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan ve Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen Puhu (Bubo bubo) kuşu, Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Yetkililerden teslim alınan yaralı kuş, tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Muradiye, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:24 Senegal'de kano battı: 6 ölü
20:22 FLAŞ
20:21 Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 5 kişiyi yaraladı
20:20 YSK yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı
20:18 Taşkent Büyükelçisi Er'den Fergana Vadisi'ne çalışma ziyareti
20:17 Kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
20:17 Ziraat odalarının ayçiçeği fiyat endişesi