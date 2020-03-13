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Yaralı puhu tedaviye alındı

AMASYA'da, yaralı olarak bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki puhu, tedavi altına alındı.

13.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:08
Yaralı puhu tedaviye alındı

AMASYA'da, yaralı olarak bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki puhu, tedavi altına alındı.

Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yaralı olarak bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki puhu, belediye rehabilitasyon merkezine teslim edildi. Kanadından yaralı olan ve veteriner hekim tarafından antibiyotik tedavisi uygulanan kuş, iyileşme süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Amasya, Güncel

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