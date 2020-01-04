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Yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Kütahya'da, bir doğa fotoğrafçısı tarafından yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alındı.

04.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:27
'da, bir doğa fotoğrafçısı tarafından yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alındı.
İl merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Alayunt Mahallesi'nde yaban kuşlarının fotoğrafını çeken Alperen Akdemir, dere yatağında bir kartalın hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti.
Yanına yaklaşınca kartalın uçamadığını, ancak yürüyerek ilerlediğini gören Akdemir, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevine götürülen kartal, veteriner hekimlerce tedavi altına alındı.
Akdemir, AA muhabirine, yaklaşık 3 yıldır kuş fotoğrafı çektiğini ve zaman zaman bu tür durumlarla karşılaştığını söyledi.
Şah kartalın uçmadığı için yaralı olabileceğini düşünerek yetkililere verdiğini belirten Akdemir, "İnşallah çok sevdiğim bu şah kartal tedavi edilerek yeniden doğal ortamına kavuşur." dedi.
Bu arada, şah kartalın tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.
Yaralı şah kartal tedavi altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA


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